Türkiye'nin hava savunma ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere başlatılan HİSAR projeleri kapsamındaki çalışmalar sürerken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, alçak/orta irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR, önümüzdeki yıldan itibaren kullanmaya başlayacağını açıkladı.

İHA, füze ve hava araçlarını imha edebiliyor

15 kilometre menzile sahip HİSAR-A ve 25 kilometre menzile sahip HİSAR-O ile farklı irtifalardaki tehditlere karşı hava savunma ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde geliştirilen HİSAR füzelerinin hedefleri arasında, sabit ve döner kanatlı hava platformlarıyla çeşitli tipte füzeler ve insansız hava araçları (İHA) yer alıyor.

Füzelerin yüksek infilaklı ve parçacık etkili harp başlığı, farklı türlerdeki hava hedeflerine karşı etkili olabilmesini sağlayacak şekilde, çarpma ve yaklaşma tapasına sahip bulunuyor.

ROKETSAN, Türkiye'nin hava savunmasında önemli görevler üstlenmeye hazırlanan milli hava savunma füze sistemi HİSAR'ın envantere alınması ve TSK'nın ihtiyaçlarını karşılaması için başta ASELSAN olmak üzere, 100'ün üzerinde yerli çözüm ortağıyla birlikte çalışıyor.

HİSAR-A, tehditleri alçak irtifada etkisiz hale getirecek

HİSAR ailesinin, alçak irtifa hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A, 15 kilometre menzile ve 5 kilometre irtifaya sahip.

Hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getirecek HİSAR-A, Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Füze Fırlatma Sistemi (FFS), Alçak İrtifa Füzesi ve Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminden oluşuyor.

Hedef tespit, teşhis ve takip özellikleri bulunan HİSAR-A ayrıca, dost düşman tanıma sistemi (IFF), çoklu angajman ve ardışık ateşleme, takım halinde görev yapabilme ve komuta kontrol, üst komuta kontrol unsurları koordinasyonunda görev yapabilme, gece/gündüz ve kötü hava koşullarında görev yapabilme, konumlama ve yön bulma sistemi, zırhlı mekanize birlikler ile hareket kabiliyeti nükleer, biyolojik ve kimyasal koruma, balistik koruma özelliklerine de sahip.

İlk defa dik olarak yapılan atışta yüzde 100 başarı

Mart 2019'da, HİSAR-A, füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak yapılan atışta, yüksek hızlı hedef uçağa karşı yüzde 100 başarı sağlanmıştı.

HİSAR-A'nın füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak gerçekleştirilen atışta, füzenin ilk hedefe yönlenmesi, radar bilgisiyle ara safha güdüm, arayıcı başlıkla hedef tespiti, takibi ve hedefe ulaşma yeteneklerinde başarı sağlanmıştı. Akabinde yapılan angajman değişikliğiyle füze havadaki ikinci hedefe yönlendirilerek aynı başarı tekrar edilmişti.

Nihai testlerde yüzde 100 başarı

ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR-A'nın seri üretime geçeceğini açıkladı.

Orta irtifadaki hedefleri HİSAR-O imha edecek

HİSAR ailesinin bir diğer üyesi olan orta irtifa hava savunma füzesi HİSAR-O, 25 km gibi daha uzun bir menzile ve 15 kilometre irtifaya sahip. Aynı anda 60'a yakın hedefi takip edebilen HİSAR-O'nun, savaş uçağı tespit/takip menzili ise 40-60 kilometre.

Esnek konuşlanma avantajına da sahip olan HİSAR-O, Atış Kontrol Merkezi, FFS, Orta İrtifa Füzesi, Orta İrtifa Hava Savunma Radarı, Elektro-Optik Sistem, Erken İhbar Merkezleri Arayüzü Link-16 Sistemi ve Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminden oluşuyor.

HİSAR-O, sabit kanatlı uçak, döner kanatlı uçak, seyir füzeleri, insansız hava araçları (İHA) ve havadan karaya füzeler gibi farklı hedef tiplerine karşı etkili.

İlk uçuşlu testi 2014'te yapıldı

HİSAR-O'nun, ilk uçuşlu testi olan Balistik Test Füzesi atışı, 23 Temmuz 2014 tarihinde, Aksaray’da başarıyla gerçekleştirilmiş, füze, fırlatma aracından başarılı bir şekilde ayrılarak, hesaplanan yörüngesinde kararlı bir şekilde uçarak testi tamamlamıştı.

TSK'nın alçak ve orta irtifa hava savunma ihtiyacına cevap verecek ve dünyadaki örnekleriyle yarışacak nitelikteki HİSAR'ın radar, komuta kontrol ve atış kontrol sistemleri Aselsan, füze sistemleri ise Roketsan tarafından geliştirildi.

Kaynak: TRT Haber / AA