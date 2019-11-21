Amerika Birleşik Devletleri'nin, ambargo uyguladığı Huawei'e karşı tavrı yumuşadı. Çinli telekomünikasyon devine yüksek teknoloji ürünleri satan bazı ABD menşeli şirketlere izin verildi.

Açıklama, ABD Ticaret Bakanlığından geldi. İznin kapsamı ya da hangi ürünlerin satışına izin verildiği belirtilmedi ancak bazı şirketlerin lisans için onay almaya başladığı belirtiliyor.

Karar, Huawei yönetim kurulu başkanı Liang Hua'nın "Huawei ABD'li şirketler olmadan da ürünlerini tüketiciye ulaştırabiliyor" açıklamasından birkaç gün sonra geldi.

Huawei'e malzeme sağlayan Amerikalı şirketlerin, Mayıs ayında başlayan kısıtlamalar yüzünden büyük zarara uğradığı öne sürülüyor. Şirketler, satış için izin verilmesine yönelik isteklerini Washington'a sık sık bildiriyordu ancak ABD Başkanı Trump, Çinli telekomünikasyon devini "ulusal güvenlik sorunu" olarak gördüğünü belirtmişti.

Ekonomi çevreleri, Washington'ın bu adımı, Pekin ile kısmi bir ticaret anlaşması yapabilmek için attığı değerlendirmesinde bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber