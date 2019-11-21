Dünya
SpaceX'in roket prototipi basınç testlerinde patladı21 Kasım 2019 Perşembe 10:01 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 11:00
SpaceX'in Starship roket prototipi, geçtiğimiz gün yapılan testi geçemedi. Prototip, basınç testi esnasında patladı.
SpaceX'in Ay'a ve Mars'a gitmek için kullanmayı planladığı Starship roketinin Mk1adlı prototipi için testlere başlandı.
20 Kasım çarşamba günü uzay şirketinin Teksas tesisinde yapılan bir basınç testinde, Mk1patladı.
O anlar, saniye saniye kaydedildi.
SpaceX CEO'su Elon Musk ise, şirketin artık Mk1 prototipini uçuramayacağını ve bunun yerine yeni bir prototip yapacaklarını açıkladı.
Kaynak: Reuters
Etiketler: SpaceX roket prototipi roket kaza elon musk