SpaceX'in Ay'a ve Mars'a gitmek için kullanmayı planladığı Starship roketinin Mk1adlı prototipi için testlere başlandı.

20 Kasım çarşamba günü uzay şirketinin Teksas tesisinde yapılan bir basınç testinde, Mk1patladı.

O anlar, saniye saniye kaydedildi.

SpaceX CEO'su Elon Musk ise, şirketin artık Mk1 prototipini uçuramayacağını ve bunun yerine yeni bir prototip yapacaklarını açıkladı.

Kaynak: Reuters