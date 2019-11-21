Mobil uygulama fuarı Mobilefest’e yoğun ilgi21 Kasım 2019 Perşembe 17:42 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 18:01
Açılış konuşmasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yaptığı, dünyanın ilk mobil uygulama fuarı ‘Mobilefest’ Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kapılarını açtı.
24 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak fuar alanında birbirinden farklı mobil uygulamaları inceleyip yakından görmek mümkün.
Mobilefest; kamu, özel sektör ve girişimlerin dâhil olduğu, Türkiye’deki mobil uygulama ekosisteminin tüm bileşenlerini bir araya getiren bir fuar olarak ön plana çıkıyor.
Fuar alanında, köklü firmalardan lise öğrencilerine kadar çeşitli kişi ve grupların hazırladığı farklı uygulamalar göze çarpıyor.
Yerli sosyal medya platformu
Fuarda dikkat çeken uygulamalardan biri, Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Kız Lisesi öğrencilerinin tasarladığı sosyal medya uygulaması oldu.
Kullanıcı olarak lise öğrencilerini hedefleyen uygulama hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a da bilgi veren öğrencilerin hayali, uygulamalarının en yaygın sosyal medya hesaplarından biri olması. Ayrıca öğrenciler bu girişimleri için İstanbul Ticaret Odası’nın girişimleri desteklemek için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi yetkililerinden de destek sözü aldı.
"En az 500 bin yazılımcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz"
Mobil uygulamaların potansiyeline dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gittikçe büyüyen mobil uygulamalar konusunda toplum olarak daha üretken olunması gerektiğini söyledi.
Varank, "Biz istiyoruz ki, ülkemizdeki herkes bu işlere daha çok kafa yorsun. Türkiye'nin gittikçe büyüyen bu pazarda, vazgeçilmez bir aktör olmasının önünde hiçbir engel yok" dedi.
Türkiye’de mobil uygulamalara 300 milyon dolar harcandı
2018 yılında Türkiye’de mobil uygulama pazarı yüzde 56 oranında büyüdü. Yıl boyunca kullanıcıların uygulamalara harcadığı tutar ise 300 milyon doları buldu.
Türkiye’de kullanıcılar her gün en az 3 saatini mobil cihaz kullanarak geçiriyor, bu da Türkiye’yi dünya mobil uygulama pazarının en büyük 8’inci ülkesi yapıyor.
Haber: İlyas Umut Özacar
Görüntü: Oğuzhan Erdoğan
Grafik: Bedra Nur Aygün