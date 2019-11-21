24 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak fuar alanında birbirinden farklı mobil uygulamaları inceleyip yakından görmek mümkün.

Mobilefest; kamu, özel sektör ve girişimlerin dâhil olduğu, Türkiye’deki mobil uygulama ekosisteminin tüm bileşenlerini bir araya getiren bir fuar olarak ön plana çıkıyor.

Fuar alanında, köklü firmalardan lise öğrencilerine kadar çeşitli kişi ve grupların hazırladığı farklı uygulamalar göze çarpıyor.

Yerli sosyal medya platformu

Fuarda dikkat çeken uygulamalardan biri, Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Kız Lisesi öğrencilerinin tasarladığı sosyal medya uygulaması oldu.

Kullanıcı olarak lise öğrencilerini hedefleyen uygulama hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a da bilgi veren öğrencilerin hayali, uygulamalarının en yaygın sosyal medya hesaplarından biri olması. Ayrıca öğrenciler bu girişimleri için İstanbul Ticaret Odası’nın girişimleri desteklemek için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi yetkililerinden de destek sözü aldı.

"En az 500 bin yazılımcı sayısına ulaşmayı hedefliyoruz"

Mobil uygulamaların potansiyeline dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gittikçe büyüyen mobil uygulamalar konusunda toplum olarak daha üretken olunması gerektiğini söyledi.

Varank, "Biz istiyoruz ki, ülkemizdeki herkes bu işlere daha çok kafa yorsun. Türkiye'nin gittikçe büyüyen bu pazarda, vazgeçilmez bir aktör olmasının önünde hiçbir engel yok" dedi.

Türkiye’de mobil uygulamalara 300 milyon dolar harcandı

2018 yılında Türkiye’de mobil uygulama pazarı yüzde 56 oranında büyüdü. Yıl boyunca kullanıcıların uygulamalara harcadığı tutar ise 300 milyon doları buldu.

Türkiye’de kullanıcılar her gün en az 3 saatini mobil cihaz kullanarak geçiriyor, bu da Türkiye’yi dünya mobil uygulama pazarının en büyük 8’inci ülkesi yapıyor.





Haber: İlyas Umut Özacar

Görüntü: Oğuzhan Erdoğan

Grafik: Bedra Nur Aygün