Ankara
AA 29.01.2026 12:05

Türkiye havacılıkta uçuşa geçti

Türkiye'de hava yolu şirketlerinin yolcu taşımacılığı ve kargo hizmetlerinde kullandığı uçak sayısı son 5 yılda 558'ten 800'e çıktı.

Türkiye havacılıkta uçuşa geçti

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'nin havacılık sektöründe büyümesi sürüyor.

Ülkenin birçok şehrinde yıllar içinde havalimanlarının inşa edilmesiyle hava yoluyla seyahatte önemli bir ilerleme kaydedildi. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nın hizmete girmesi, Antalya ve Ankara Esenboğa'da yapılan genişleme çalışmalarıyla birlikte Türkiye bölgesinde de lojistik açısından öne çıktı.

Hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı rekor kırdı

Türkiye, geçen yılın sonu itibarıyla 133 ülkede 356 noktaya uçuş yapar duruma gelirken, hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısı geçen yıl 247 milyonu aşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı.

Ulaşımda yaşanan bu büyümeyle birlikte hava yolu şirketleri de uçak filosunu önemli ölçüde büyüttü.

Türkiye'de hava yolu şirketlerinin yolcu taşımacılığı ve kargo hizmetlerinde kullandığı uçak sayısı 2021'in sonu itibarıyla 558 olarak kayıtlara geçmişti.

Bu sayı, geçen yılın sonu itibarıyla 2021'e göre yüzde 43 büyüme kaydetti ve Türkiye'nin hava yolu uçak filosu 2025'te 800'e ulaştı.

Aynı dönemlerde uçakların koltuk kapasitesi de 104 bin 464'ten 157 bin 785'e yükseldi.

Uçak filosunda aslan payı THY'nin

Türkiye'deki hava yolu işletmelerinin filosunun büyük kısmını yolcu uçakları oluşturdu. Geçen yılın sonu itibarıyla kayıtlı 800 uçağın 760'ı yolcu taşımacılığı, 40'ı ise kargo taşımacılığı amacıyla hizmet verdi.

İşletmeler açısından bakıldığında ise Türk Hava Yollarının (THY) tüm filonun büyük kısmını oluşturduğu görüldü.

Verilere göre 2025 sonu itibarıyla THY'nin filo genişliği 473 olarak kayıtlara geçti.

THY'nin ardından ikinci sırada 128 uçakla Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ yer alırken üçüncü sırada 81 uçakla Güneş Ekspres Havacılık AŞ listeye girdi.

Türkiye'deki hava yolu firmalarının son 5 yılda sahip olduğu toplam uçak sayısı ve yolcu kapasitelerine ilişkin veriler şöyle:

Yıllar Uçak Filosu Yolcu Kapasitesi

2021 558 104.464
2022 598 113.054
2023 668 130.196
2024 729 143.050
2025 800 157.785
 

