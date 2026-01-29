Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
AA 29.01.2026 10:59

İstanbul'a yeniden kar geliyor

Soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini artıyor. İstanbul için yeni bir yağış uyarısı yapıldı. Kentte gelecek hafta pazartesi karla karışık yağmur, salı günü ise kar yağışlı olabileceği duyuruldu.

İstanbul'a yeniden kar geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, bugün rüzgarın güneyden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde esmesi, beraberinde aralıklarla sağanak geçişleri yaşanması ve sıcaklıkların 15 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının, aralıklı sağanak görülecek yarın 7-13, parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmurlu geçecek 31 Ocak Cumartesi 5-8, çok bulutlu, sağanak yağmurlu geçecek 1 Şubat Pazar ise 4-7 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kentte, 2 Şubat Pazartesi karla karışık yağmur, 3 Şubat Salı parçalı bulutlu hava ve hafif kar bekleniyor. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazartesi 1-5, salı 1-4 derece olacağı öngörülüyor.

Çarşamba günü ise havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, en düşük sıcaklığın sıfır, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece ölçüleceği tahmin ediliyor.

Hava Durumu İstanbul Kar Yağışı Meteoroloji
