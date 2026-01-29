Kapadokya'da balon turları 4 gündür yapılamıyor

Kapadokya'daki tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle kaplı vadilerin kuş bakışı izlenmesine imkan sunan sıcak hava balonları, bölgede etkisini gösteren rüzgar, yağış ve sis nedeniyle 26 Ocak'tan beri yapılamıyor.

Göreme beldesi ve Çavuşin köyündeki arazilerden erken saatlerde havalanarak, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uçan ve bölgeyi ziyaret eden turistlere sunulan önemli aktivitelerden biri olan balon turları, bugün de iptal edildi.

Yılda yaklaşık 220 gün uçuş yapılabilen bölgede, mevsimsel şartlar doğrultusunda ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, balonların havalanmasına engel oluyor.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.