AA 29.01.2026 06:24

Evde başlayan yangın 3 ev ve 2 samanlığı küle çevirdi

Kastamonu'da iki katlı bir evde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle etraftaki ev ve samanlığa sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken 3 ev ve 2 samanlık küle döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmaması sevindirdi.

Evde başlayan yangın 3 ev ve 2 samanlığı küle çevirdi

Merkeze bağlı Karaçomak köyünde Ahmet Demir'e ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Kastamonu ve İhsangazi itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kısa sürede büyüyen yangın, Mustafa ve Fatma Çelik'e ait ev ve samanlıklara sıçradı.

Kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 3 ev ve 2 samanlık zarar gördü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Köy sakinlerinden Muzaffer Kaya, gazetecilere, "Şu anda burada bir ev tamamen yandı, iki evin de nispeten üst tarafları zarar gördü. Yangının neden çıktığını henüz bilmiyoruz. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, devletimizden Allah razı olsun" dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kastamonu Yangın İtfaiye
