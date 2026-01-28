Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
TRT Haber 28.01.2026 20:45

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için "kuvvetli yağış" uyarısı

Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de yarın yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için "kuvvetli yağış" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlerden derlenen bilgilere göre, yağışlı hava dalgasının yarın sabah saatlerinden itibaren yurdun batı bölgelerinde etkisini artırması bekleniyor.

Yapılan uyarıya göre; yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli sağanak etkili olacak. Akşam saatlerinden itibaren ise yağışın etki alanını genişleterek Balıkesir’in batısı, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Özellikle İzmir’in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yağışların yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı öngörülüyor.

Batı Akdeniz için kritik uyarı

Antalya ve çevresi için de kritik bir uyarı yapıldı. Yarın akşam saatlerinden itibaren Antalya il geneli ile Isparta’nın güneyi ve Burdur’un güneydoğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü bekleniyor.

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için "kuvvetli yağış" uyarısı

Olumsuzluklara karşı "tedbirli olun" çağrısı

Meteoroloji yetkilileri; beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ve özellikle kıyı kesimlerde hortum oluşma riskine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması istendi.

