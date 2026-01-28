Hafif Sağanak Yağışlı 6.1ºC Ankara
Türkiye
DHA 28.01.2026 15:46

Kendisini polis olarak tanıttığı kadının 2 milyon lirasını dolandırdı

Muğla'nın Ula ilçesinde, telefonla aradığı kadını kendisini polis olarak tanıtıp yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınını alarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kendisini polis olarak tanıttığı kadının 2 milyon lirasını dolandırdı

İddiaya göre, 19 Ocak'ta Gülfer Akkuş'u (68) telefonla arayan bir kişi, kendisini Muğla Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olarak tanıttı. Akkuş'a, evdeki altınların bir kaçakçılık dosyasıyla bağlantılı olduğunu ve parmak izi incelemesi yapılacağını söyleyen şüpheli, ziynet eşyalarını eve gelecek sivil polise teslim etmesini istedi.

Eve gelen şüpheliye yaklaşık 2 milyon lira değerindeki altınını teslim eden Akkuş, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki 33 iş yerine ait 77 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekiplerce yapılan araştırmada, şüpheli Umut Can Kaleli'nin (24) olay yerine bir yolculuk paylaşım uygulaması üzerinden bulduğu araçla geldiği, altınları aldıktan sonra aynı yöntemle önce Denizli'ye, ardından Bodrum'a gittiği tespit edildi.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan Kaleli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada 2 cep telefonu ve sim kart ele geçirilirken, Akkuş'a ait altınlara ulaşılamadığı öğrenildi.

Muğla Dolandırıcılık
