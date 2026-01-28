Hafif Sağanak Yağışlı 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.01.2026 14:34

İçişleri Bakanlığı'ndan 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın beklenen kuvvetli sağanak ve kuvvetli fırtına nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'sarı' kodlu meteorolojik uyarı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

 

Paylaşımda, bugün Malatya, Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzeyi, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt'in güneydoğusu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak, Malatya ve Elazığ'ın güneyi, Diyarbakır'ın kuzeyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış beklendiği belirtildi.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Antalya'nın doğusunda ise kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi

Yarın, Isparta'nın güneyi, Burdur'un güneydoğusu ve Antalya'da yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinin aktarıldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Edirne, Kırklareli ve Çanakkale, Balıkesir'in batısı, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla'da kuvvetli, İzmir'in güneybatısı ile Aydın ve Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile İç Ege ve Marmara'nın güneyinde, Batı Akdeniz, Konya'nın güney ve batısı ile Karaman'ın doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor."

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, kıyılarda hortum, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Meteoroloji Yağış Sağanak Fırtına
Sıradaki Haber
Bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin 'erişim engeli' talebine ret
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:07
ABD Başkanı Trump: Devasa bir armada İran'a ilerliyor
15:46
Kendisini polis olarak tanıttığı kadının 2 milyon lirasını dolandırdı
15:24
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
15:33
Suriye hükümeti, terör örgütü YPG'nin Rakka'da patlattığı köprüleri tadilata başladı
15:38
Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği
14:43
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli tutuklandı
Çambaşı Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde doldu
Çambaşı Kayak Merkezi yarıyıl tatilinde doldu
FOTO FOKUS
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
Türkiye'nin otonom harp yetkinliğinde yeni eşik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ