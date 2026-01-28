İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 37 şüpheli tutuklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu 1-27 Ocak tarihlerinde Pendik, Arnavutköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Güngören, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Fatih, Avcılar, Kartal, Esenyurt, Sancaktepe ve Bağcılar'da düzenledikleri operasyonlarda 39 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 8 milyon 486 bin sentetik ecza hap, 142 kilo 826 gram eroin, 34 kilo 308 gram metamfetamin, 27 kilo 347 gram kokain, 97 kilo 737 gram skunk, 190 bin uyuşturucu hap, 208 bin captagon hap, 1 ton 168 kilo 100 gram katkı maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 37'si tutuklandı, 2'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

"Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız"

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çalışmalara katılan personeli tebrik ederek, basın mensuplarına operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Suç ve suç unsurlarıyla mücadelelerini etkin bir şekilde sürdürdüklerini belirten Yıldız, narkotik suçlarla ve uyuşturucuyla mücadelenin sadece bugünün değil, yarının da mücadelesi olduğunu ifade etti.

Son 1 ayda İstanbul'daki 14 ilçede yaptıkları operasyonlarda 39 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 37'sinin tutuklandığını bildiren Yıldız, "Operasyonlar sonucunda 308 kilogram uyuşturucu madde, 1 ton 168 kilogram uyuşturucu ham madde, 8 milyon 884 bin uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Bu mücadeledeki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteğidir. Her zaman ifade ediyorum, gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız." diye konuştu.