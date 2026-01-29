Parçalı Bulutlu 3.2ºC Ankara
AA 29.01.2026 07:03

Çatlaklar korkuttu, 7 katlı bina boşaltıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde 7 katlı bina, istinat duvarında oluşan deformasyon nedeniyle tahliye edildi.

Çatlaklar korkuttu, 7 katlı bina boşaltıldı

İlçe merkezi Tümerkan Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir binanın bahçe kısmındaki istinat duvarında deformasyon meydana gelmesi üzerine belediyenin teknik personeli tarafından inceleme yapıldı.

İncelemede, istinat duvarının oluşan çatlaklardan dolayı vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek seviyede deforme olduğu tespit edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bunun üzerine belediye tarafından alınan kararla, 7 katlı binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilerek, bina mühürlendi.

Bu arada tahliye edilen vatandaşların konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi için kaymakamlık tarafından öğretmenevinin kendilerine tahsis edildiği öğrenildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sinop
