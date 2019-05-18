Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Dairesi Başkanlıkları koordinesinde, Türkiye genelinde eş zamanlı "kumar ve tombala uygulaması" yapıldı.

18 bin 339 kahvehane ve kıraathane, 745 dernek ve kooperatifte eş zamanlı uygulamaya 6 bin 947 ekipte görevli 29 bin 89 personel katıldı, aramalarda 128 köpek kullanıldı.

Yapılan uygulamalarda, bin 590 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı, aranan 655 kişi yakalandı ve 336 şahıs gözaltına alındı.

Uygulamalarda, 27 adet tombala makinası, 9 adet sigaramatik, 16 adet kumar makinası, 25 bin 342 TL para, 5 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 3 adet keseci delici alet, 2 adet kurusıkı tabanca, 48 adet dolu fişek, bin 190 gr esrar, 704 paket kaçak sigara ile çok sayıda kumar oynanmasına yarayan oyun kağıdı, pul, fiş vb. maddeler ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Türk Polis Teşkilatı olarak, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.”

Kaynak: TRT Haber