Geçen yıl tarihi köprülerin restorasyon çalışmaları için 42 milyon 982 bin lira harcandı.

Bu parayla 52 tarihi köprünün restorasyon uygulama projesi ile 28 tarihi köprünün restorasyonu tamamlandı.

Bu yılki köprü yapımı işleri 209 milyon 230 bin lira ödenek ayrılırken, 30 tarihi köprünün restorasyon uygulama projelerinin (rölöve, restitüsyon, restorasyon), 20 tarihi köprünün de restorasyon uygulama çalışmalarının bitirilmesi planlanıyor.

Uzunköprü de restore edilecek

KGM, aralarında Edirne'deki Ergene Nehri üzerinde bulunan Sultan II. Murat döneminde inşa edilmiş Tarihi Uzunköprü'de restorasyon uygulama çalışmalarına başlayacak.

En uzun taş köprü olma özelliği taşıyan Uzunköprü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KGM'nin ortak çalışması ile UNESCO tarafından Geçici Dünya Miras Listesi'ne alınmıştı.

KGM, Ankara Kalecik'teki 135 metre uzunluğa sahip Selçuklu dönemine ait Tarihi Develioğlu Köprüsü'nde de bu yıl restorasyon uygulama çalışmalarına başlamayı planlıyor.

Ankara-Yenimahalle'de yer alan Selçuklu dönemine ait 80 metrelik Akköprü'de geçen yıl başlayan restorasyon çalışmalarına da devam edilecek.

Çankırı ve Kastamonu'daki Tarihi Çaylı, Güvem, Yurtpınarköyü, Bayramören, Aktaş, Çakırlar, Dörtocak, Yakaören ve Damlaçay ahşap köprülerine ilişkin çalışmalar da sürdürülecek.

Kaynak: AA