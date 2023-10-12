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Türkiye
AA 12.10.2023 23:09

Türkiye genelinde "Huzurlu Sokaklar" uygulaması

Jandarma Genel Komutanlığınca, ülke genelinde eş zamanlı olarak "Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması" yapıldı.

Türkiye genelinde "Huzurlu Sokaklar" uygulaması

Genel Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uygulamaya ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 14 bin 555 personelin katıldığı uygulamada, 9 bin 76 sokak, 3 bin 10 park ve bahçe, 3 bin 400 metruk bina kontrol edildi.

Kontrollerde, 176 bin 115 kişi sorgulandı, narkotik suçlardan 227 ve çeşitli suçlardan 499 şüpheli yakalandı. Kayıp 6 kişi bulundu, 27 zanlı gözaltına alındı.

Uygulama kapsamında 36 bin 917 araç kontrol edildi, bunlardan 321'i trafikten men edildi.

Kontrollerde, 125 kilo 81 gram esrar, 4 bin 432 kök kenevir, 2 bin 175 gram skunk, 616 gram bonzai, 590 gram metamfetamin, 440 uyuşturucu nitelikli hap, 9 bin 273 paket kaçak sigara, 14 litre kaçak alkol, 990 sentetik ecza, 20 tabanca, 20 av tüfeği, 410 mermi/fişek ele geçirildi.

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Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik
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