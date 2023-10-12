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Türkiye
AA 12.10.2023 22:14

Nevşehir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı

Nevşehir'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Nevşehir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
[Fotograf: AA]

Kırşehir-Kayseri kara yolunda, tarım işçilerini taşıyan V.S. yönetimindeki minibüs, Hacıbektaş ilçesine bağlı İlicek köyü yakınlarındaki kavşakta R.Ş. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına, minibüs ise orta refüje çarptı.

Kazada, her iki aracın sürücüsüyle 12 tarım işçisi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Nevşehir ve Kırşehir'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

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