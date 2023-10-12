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Türkiye
AA 12.10.2023 22:09

Antalya'da arazi anlaşmalığı: 2 ölü, 6 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2'si jandarma 6 kişi yaralandı.

Antalya'da arazi anlaşmalığı: 2 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: DHA]

Zırlankaya Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerine de ateş açıldı.

Olayda Ahmet Yavuz, eşi Şerife Yavuz ve ismi öğrenilemeyen oğlu, İdris Şahin, eşi Zübeyde Şahin, oğlu Feridun Şahin ile 2 jandarma personeli yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet ve eşi Şerife Yavuz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Serik Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılan 2 jandarma personeli ve diğer yaralılar tedavi altına alındı. Yaralılardan İdris Şahin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Yavuz çiftinin cenazeleri Serik Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.

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