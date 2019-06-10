Türk Hava Kuvvetlerine bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün yer alacağı kutlama etkinliklerinde, SOLOTÜRK Kütahya'daki ilk uçuş gösterisini yapacak.

Türk Hava Kuvvetlerini tanıtmak, Türk halkının Hava Kuvvetlerine güven duygusunu pekiştirmek ve gençlerin havacılığa sevgisini artırmak amacıyla oluşturulan Türk Yıldızları ile Türk Hava Kuvvetlerinin 100. kuruluş yıl dönümünde Türk milletine armağan ettiği SOLOTÜRK, Kütahya’da nefes kesecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşunu binlerce kişinin izlemesi bekleniyor.

Kaynak: İHA