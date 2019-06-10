Türkiye

Meteorolojiden Doğu Anadolu'ya sağanak uyarısı

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:36 - Son Güncelleme 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:08

Yurdun büyük bölümünde etkili olması beklenen yağış, Doğu Anadolu'da da kendini gök gürültülü sağanak olarak gösterecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri Bölgede rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 7, Kars'ta 9, Ağrı'da 14, Erzurum'da 16, Iğdır'da 18, Tunceli ve Erzincan'da 20 derece ölçüldü. Gün içinde tahmin edilen en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 25, Iğdır'da 33, Erzincan'da 30, Ağrı'da 26, Kars'ta 24, Erzurum'da 23, Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor. Kaynak: AA Etiketler: sağanak Doğu Anadolu Bölgesi meteoroloji

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