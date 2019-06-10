Ömer Baran yönetimindeki arı kovanı yüklü kamyonet, Diyarbakır-Şanlıurfa çevre yolunun Doğum Hastanesi köprülü kavşağı mevkisinde refüje çarptıktan sonra devrildi.
Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kazayı görüp yardıma koşan vatandaşlar, arılar nedeniyle araca yanaşamazken, görüntü almaya çalışan bazı gazetecileri de arı soktu.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Olay yerine gelen uzman ekip, giydikleri file maskeli arıcı kıyafetiyle kaza yapan kamyonetteki kovanları başka bir araca nakletti.
Kaza dolayısıyla tek yönlü olarak yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatılan kara yolu çalışmanın ardından açıldı.
Kaynak: AA, DHA