AB, Meta hakkında çocuk güvenliği ihlalleri nedeniyle ceza hazırlığında

Soruşturmanın odağında, Meta'nın 13 yaş sınırını uygulama biçimi yer alıyor.

Avrupa Birliği (AB) düzenleyicileri, çocukların hesap oluşturma sırasında yaş kontrollerini kolayca baypas edebildiğini belirtiyor.

Ayrıca, reşit olmayan kullanıcıları şikayet etme mekanizmasının gereğinden fazla karmaşık olduğu ve bunun da yasal zorunlulukları etkisiz kıldığı ifade ediliyor.

Milyonlarca çocuk risk altında

AB tarafından paylaşılan verilere göre, Avrupa Birliği genelinde 13 yaşın altındaki çocukların yüzde 10 ila 12'sinin halen Facebook veya Instagram kullandığı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, sosyal medya kullanımının genç kullanıcılar üzerinde ruh sağlığı ve güvenlik risklerini artırdığına dair bilimsel çalışmaların bulunduğuna dikkat çekiyor.

AB, Meta'dan tespit araçlarını güçlendirmesini, doğrulama sistemlerini iyileştirmesini ve reşit olmayan hesapları daha agresif bir şekilde silmesini talep ediyor.

Yüksek para cezası ihtimali

Meta'nın tespit edilen eksiklikleri gidermemesi durumunda, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında küresel yıllık gelirinin yüzde 6'sına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Ancak nihai karar verilmeden önce şirketin bulgulara yanıt verme ve düzeltici önlemleri hayata geçirme imkanı bulunuyor.

Meta güvenlik sistemlerini savunuyor

Hakkındaki iddialara karşı çıkan Meta, platformlarının 13 yaş ve üzeri kullanıcılar için tasarlandığını vurguluyor.

Şirket, reşit olmayan hesapları tespit etmek ve kaldırmak için halihazırda otomatik sistemler kullandığını ve bu teknolojilere yatırım yapmaya devam ettiğini savunuyor.

Meta ayrıca, çocukların korunmasını güçlendirmek amacıyla yeni güvenlik özelliklerinin gelecekteki güncellemelerle sunulacağını duyurdu.

Denetimler ve ebeveyn kontrolleri

2024 yılında başlatılan bu soruşturma, Avrupa genelinde çocuk güvenliği ve sosyal medya bağımlılığına yönelik artan düzenleyici baskının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Meta, ebeveynlerin çocuklarının yapay zeka ile yaptığı görüşmeleri takip edebilmesi için "Meta AI Çocuk Sohbetleri" özelliğini görünür hale getirdiğini açıkladı.

Bu adımın, ebeveynlerin dijital ortamdaki denetimlerini kolaylaştırması hedefleniyor.