ABD Kongresi çocuklara yapay zeka sohbet robotlarını yasaklamaya hazırlanıyor

GUARD Yasası olarak adlandırılan düzenleme, yapay zeka araçlarının insan olmadığını ve profesyonel kimlik bilgilerine sahip olmadığını belirli aralıklarla kullanıcılara bildirmesini zorunlu kılıyor.

Tasarı ayrıca, çocukları cinsel içerikli paylaşımlara veya intihara teşvik eden yapay zeka sistemlerini geliştiren şirketlere ağır cezai yaptırımlar öngörüyor.

Temsilciler Meclisi'nde eş zamanlı adım

Senato'daki gelişmeyle eş zamanlı olarak Temsilciler Meclisi'nde de benzer bir tasarı gündeme taşındı.

Milletvekilleri, çocukların gelişiminin dijital platformlardaki belirsiz teknolojiler yerine gerçek dünyadaki etkileşimlerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Yapay zeka robotlarının çocukların ruh sağlığı üzerindeki risklerine dikkat çekilerek, Kongre'nin bu konuda acilen harekete geçmesi gerektiği ifade edildi.

Düzenleme arayışları, bazı ebeveynlerin yapay zeka uygulamalarını çocuklarını istismara veya intihara yönlendirmekle suçlamasının ardından yoğunlaştı.

Mevcut durumda ChatGPT, Google Gemini ve Meta AI gibi popüler platformlar, 13 yaşından büyük çocukların hizmetlerini kullanmasına izin veriyor.

Gizlilik ve ifade özgürlüğü tartışmaları

Söz konusu yasa tasarısı, güvenlik odaklı yaklaşımına rağmen mahremiyet savunucuları ve teknoloji dünyasından eleştiriler alıyor.

Yaş doğrulama zorunluluğunun kişisel verilerin gizliliğini ihlal edebileceğini savunan uzmanlar, bu durumun çevrimiçi ifade özgürlüğünün önünde bir engel teşkil edebileceği uyarısında bulunuyor.

Bazı teknoloji şirketleri ise sundukları dijital hizmetlerin anayasal koruma altındaki ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Yapay zeka şirketleri ürünlerinde güvenlik önlemlerinin bulunduğunu ve bu sistemleri sürekli geliştirdiklerini belirtirken, yasa koyucular denetimsiz yapay zeka kullanımının çocuklar üzerinde geri dönülemez hasarlar bırakabileceği görüşünde birleşiyor.

Tasarının yasallaşması halinde, teknoloji devlerinin reşit olmayan kullanıcılara yönelik hizmet modellerini tamamen değiştirmesi gerekecek.