Üniversite laboratuvarında uyuşturucu laboratuvarı

Xin Tong, "binaya kasten zarar vermek" ve "metanfetamin laboratuvarı işletmek" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarıldı. Eyalet polisi, zanlının Ingham Bölge Hapishanesi'nde 500 bin dolarlık kefaletle tutuklu bulunduğunu bildirdi.

Binada bilinmeyen maddeler bulundu

Kampüs Kamu Güvenliği Müdürü Mike Yankowski, düzenlediği basın toplantısında, olayın Pazar gecesi binanın beşinci katında bir izinsiz giriş ihbarı üzerine ortaya çıktığını belirtti.

Polis ekipleri, Tong'u yanında çok sayıda sırt çantası ve spor çantasıyla birlikte buldu. Yapılan aramalarda kapılarda ve zeminlerde sodyum hidroksit, hidroklorik asit, metanol, izopropil alkol, aseton ve bütan gibi maddeler ele geçirildi.

Sınavlar ertelendi, bina kapatıldı

Güvenlik gerekçesiyle kapatılan Wells Hall'un Cuma gününe kadar kapalı kalacağı, binadaki sınavların ise başka yerlere taşındığı veya ertelendiği duyuruldu. Yetkililer, binada meydana gelen ağır hasarın doğrudan yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Pazar günü yerel saatle 21:30 sularında kampüs polisi, Wells Hall binasına izinsiz girildiğine dair bir ihbar aldı. Olay yerine giden ekipler, binanın beşinci katında Xin Tong'u çok sayıda kimyasal madde içeren çantalarla birlikte suçüstü yakaladı.

Doğu Lansing İtfaiyesi ve ilgili emniyet birimleri, binada hava kontrolü ve kimyasal testler yürüterek temizlik çalışmalarına başladı. Üniversite yönetimi, binanın tamamen güvenli hale gelene kadar kapalı kalacağını ve akademik takvimin buna göre güncellendiğini açıkladı.

Zanlının üniversiteyle akademik veya profesyonel bir bağı olup olmadığı henüz açıklanmadı. Soruşturma derinleştirilirken, ele geçirilen kimyasalların kaynağı ve laboratuvarın ne kadar süredir faaliyette olduğu araştırılıyor. Tong'un mahkeme sürecinin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.