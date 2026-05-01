Dünya
NBC News 01.05.2026 07:37

Üniversite laboratuvarında uyuşturucu laboratuvarı

Michigan State Üniversitesi'nin en büyük akademik binası olan Wells Hall'da metanfetamin laboratuvarı işlettiği tespit edilen 31 yaşındaki Xin Tong yakalandı. Olay nedeniyle kampüsteki eğitim faaliyetleri aksarken, binada 20 bin doların üzerinde maddi hasar meydana geldiği açıklandı.

Xin Tong, "binaya kasten zarar vermek" ve "metanfetamin laboratuvarı işletmek" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarıldı. Eyalet polisi, zanlının Ingham Bölge Hapishanesi'nde 500 bin dolarlık kefaletle tutuklu bulunduğunu bildirdi.

Binada bilinmeyen maddeler bulundu

Kampüs Kamu Güvenliği Müdürü Mike Yankowski, düzenlediği basın toplantısında, olayın Pazar gecesi binanın beşinci katında bir izinsiz giriş ihbarı üzerine ortaya çıktığını belirtti.

Polis ekipleri, Tong'u yanında çok sayıda sırt çantası ve spor çantasıyla birlikte buldu. Yapılan aramalarda kapılarda ve zeminlerde sodyum hidroksit, hidroklorik asit, metanol, izopropil alkol, aseton ve bütan gibi maddeler ele geçirildi.

Sınavlar ertelendi, bina kapatıldı

Güvenlik gerekçesiyle kapatılan Wells Hall'un Cuma gününe kadar kapalı kalacağı, binadaki sınavların ise başka yerlere taşındığı veya ertelendiği duyuruldu. Yetkililer, binada meydana gelen ağır hasarın doğrudan yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Pazar günü yerel saatle 21:30 sularında kampüs polisi, Wells Hall binasına izinsiz girildiğine dair bir ihbar aldı. Olay yerine giden ekipler, binanın beşinci katında Xin Tong'u çok sayıda kimyasal madde içeren çantalarla birlikte suçüstü yakaladı.

Doğu Lansing İtfaiyesi ve ilgili emniyet birimleri, binada hava kontrolü ve kimyasal testler yürüterek temizlik çalışmalarına başladı. Üniversite yönetimi, binanın tamamen güvenli hale gelene kadar kapalı kalacağını ve akademik takvimin buna göre güncellendiğini açıkladı.

Zanlının üniversiteyle akademik veya profesyonel bir bağı olup olmadığı henüz açıklanmadı. Soruşturma derinleştirilirken, ele geçirilen kimyasalların kaynağı ve laboratuvarın ne kadar süredir faaliyette olduğu araştırılıyor. Tong'un mahkeme sürecinin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

ABD Uyuşturucu Polis
08:29
Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
08:10
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Mayıs'ı işçilerle karşıladı
07:53
Gökbilimciler Samanyolu Galaksisi'nin sınırlarını keşfetti
07:51
Afrika Kıtası bölünüyor: Yeni bir okyanus tahmin edilenden daha erken oluşacak
07:51
AB, Meta hakkında çocuk güvenliği ihlalleri nedeniyle ceza hazırlığında
07:47
Bilim insanları beyinle iletişim kurabilen yapay sinir hücreleri üretti
Bitlis'te çiçek açan badem ağaçları Van Gölü kıyısını renklendirdi
GÖKBEY'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı
