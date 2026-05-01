Mısır'da ilk kez bir mumyanın karnında edebi metin bulundu

Barselona Üniversitesi'nden uzmanlar, mumyalama sürecinde dini ritüel metinleri yerine ilk kez edebi bir metnin kullanıldığını, bunun dünya çapında bir ilk olduğunu açıkladı.

Kahire'nin yaklaşık 200 kilometre güneyinde bulunan Roma dönemine ait mumyanın üzerindeki papirüsün, İlyada’nın ikinci kitabında yer alan "Gemi Kataloğu" bölümünden parçalar içerdiği tespit edildi.

Papirüsün oldukça kırılgan olması nedeniyle çalışmaların titizlikle sürdüğü, metnin tam içeriğinin yüksek teknolojili röntgen yöntemleriyle netleştirileceği belirtildi.

Gizemli bir ritüel mi, mumyacı imzası mı?

Klasik filolog Ignasi-Xavier Adiego, edebi bir metnin neden bu şekilde kullanıldığına dair henüz kesin bir sonuca varamadıklarını ifade etti.

Daha önce bulunan ritüel metinlerinin koruyucu amaçla yerleştirildiği düşünülürken, bir destan parçasının aynı işlevi görüp görmediği veya mumyacının bir tür "imzası" mı olduğu araştırılıyor.

Altın dilli mumyalar ve antik kalıntılar

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazı alanında üç kireçtaşı mezarın daha bulunduğu bildirildi. Bu mezarlarda dillerinde altın varak bulunan üç mumya ile dilinde bakır bulunan bir başka mumya daha tespit edildi.

Barselona Üniversitesi ekibi, uzun yıllardır antik Oxyrhynchus kentinde kazı çalışmalarını sürdürüyordu. Bölgedeki mumyalarda daha önce mumyalama süreciyle ilgili dini formüllerin yer aldığı paketler bulunmuş, ancak edebi bir eserle hiç karşılaşılmamıştı.

Araştırmalar henüz başlangıç aşamasında olsa da arkeologlar mezarlarda dikkat çekici bulgulara rastlamaya devam ediyor.

Odalardan birinde yetişkin bir insana ait yakılmış kalıntıların yanı sıra bir bebek kemikleri ve bir kedi kafası içeren büyük bir kavanoz bulundu. İkinci bir odada ise benzer şekilde iki kişiye ait yakılmış kalıntılar tespit edildi.

Papirüsün zarar görmemesi için X-ray gibi tahribatsız yöntemlerle yapılacak incelemeler, metnin neden seçildiğine ışık tutacak.

Uzmanlar, bu keşfin antik Mısır’daki cenaze ritüelleri ve o dönemde Yunan edebiyatının toplumdaki yeri konusundaki bilgileri temelden değiştirebileceğini öngörüyor.