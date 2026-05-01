FIFA kararını verdi: İran Dünya Kupası'na katılacak mı?

FIFA Başkanı Gianni Infantino, güvenlik endişeleri nedeniyle turnuvadan çekilme ihtimali gündemde olan İran'ın 2026 Dünya Kupası'na planlandığı gibi katılacağını açıkladı.

Vancouver'da düzenlenen FIFA Kongresi'nde konuşan Infantino, İran'ın ABD'deki maçlarda da sahaya çıkacağını kesin bir dille doğruladı.

11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında düzenlenecek turnuvada İran; 15 Haziran'da Kaliforniya'da Yeni Zelanda, 21 Haziran'da Belçika ve 26 Haziran'da Seattle'da Mısır ile karşı karşıya gelecek.

Güvenlik tartışmaları ve diplomatik temaslar

İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, mart ayında yaptığı açıklamada oyuncuların güvenliğinin garanti edilemeyeceğini belirterek turnuvaya katılmalarının mümkün olmadığını ifade etmişti.

Bu süreçte Infantino, konuyu doğrudan Donald Trump yönetimiyle görüşerek İran'ın turnuvada yer alması için yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise geçen hafta yaptığı açıklamada, İran ordusuyla bağlantısı olmayan tüm oyuncuların ABD'ye girişine izin verileceğini belirtti.

Dünya Kupası'nda İran krizi

Şubat ayında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava operasyonları ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesi, spor dünyasında da krize yol açtı.

İran Futbol Federasyonu ve Spor Bakanlığı, saldırıların ardından ABD'de düzenlenecek bir turnuvada yer almanın "uygun olmayacağını" savunarak çekilme sinyalleri verdi.

İran'ın yerine turnuvaya katılamayan İtalya'nın dahil edilmesi gibi formüller tartışılsa da, FIFA bu seçeneği reddederek İran'ın katılımı üzerinde durdu.

Donald Trump ise başlangıçta ilgisiz bir tavır sergilese de, son açıklamalarında İran Milli Takımı'nın güvenlik gerekçesiyle orada bulunmasını doğru bulmadığını ancak kapıların açık olduğunu ifade etti.

Infantino'nun son açıklamasıyla birlikte İran'ın turnuvadaki yeri resmileşmiş oldu.

Ancak ABD yönetiminin, İran kafilesindeki isimlere yönelik uygulayacağı vize taramaları ve stadyumlardaki güvenlik önlemlerinin turnuva başlayana kadar hassas bir konu olarak kalması bekleniyor.