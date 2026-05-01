ScitechDaily 01.05.2026 07:44

Bilim insanları beyinle iletişim kurabilen yapay sinir hücreleri üretti

Northwestern Üniversitesi'nden mühendisler, gerçek beyin hücreleriyle doğrudan etkileşime girebilen ve yaşam benzeri sinyaller gönderen basılabilir yapay sinir hücreleri geliştirdi. Esnek ve düşük maliyetli olan bu cihazlar, biyolojik sinir ağlarıyla uyumlu elektrik sinyalleri üretebiliyor.

Bilim insanları beyinle iletişim kurabilen yapay sinir hücreleri üretti

Nature Nanotechnology dergisinde yayımlanan çalışmada, laboratuvar ortamında fare beyin dokusu üzerinde yapılan testlerde yapay sinir hücrelerinin, gerçek nöronları başarılı bir şekilde uyardığı gözlemlendi.

Bu gelişme, özellikle görme, duyma veya hareket yetisini geri kazandırmayı hedefleyen nöroprotez cihazların ve beyin-makine arayüzlerinin geliştirilmesinde kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Silikon tabanlı sistemlerden biyolojik modellere

Günümüz bilgisayar işlemcileri, milyarlarca özdeş transistörün sabit ve sert bir silikon tabaka üzerine dizilmesiyle çalışırken; insan beyni, sürekli değişen ve yeni bağlantılar kuran yumuşak, üç boyutlu ağlardan oluşuyor.

Araştırmacılar, dijital bilgisayarlardan çok daha düşük enerjiyle çok daha karmaşık işlemleri yapabilen beyni örnek alarak, geleneksel donanımların enerji tüketim sorununa çözüm aramayı hedefliyor.

Yeni nesil malzemeler ve üretim teknolojisi

Yapay nöronların üretiminde, yarı iletken özelliğe sahip molibden disülfür ve iletken grafen içeren özel elektronik mürekkepler kullanıldı.

Havalandırmalı püskürtme (aerosol jet) yöntemiyle esnek polimer yüzeylere basılan bu malzemeler, nöronların ateşleme davranışını taklit edebilen karmaşık sinyal kalıpları üretebiliyor.

Geleneksel silikon sistemlerin yapay zekanın artan veri işleme ihtiyaçlarını karşılarken devasa enerji tüketmesi, bilim insanlarını biyolojik sistemleri taklit eden donanımlar aramaya yöneltti.

Daha önceki yapay nöron denemeleri ya çok yavaş ya da biyolojik sistemlerle uyumsuz derecede hızlı sinyaller ürettiği için gerçek dokuyla iletişim kurmakta yetersiz kalmıştı.

Northwestern ekibi, iletken bir filaman oluşturmak için polimerin kısmi parçalanma özelliğini kullanarak, gerçek nöronların "patlama" veya "sürekli ateşleme" gibi karmaşık tepkilerini taklit etmeyi başardı. Yapılan deneylerde, bu yapay sinyallerin canlı beyin devrelerini doğal bir sinyal gibi tetikleyebildiği kanıtlandı.

Bu teknolojinin, yapay zekanın enerji ve su tüketimini azaltacak yeni nesil donanımların temelini oluşturması bekleniyor.

Ayrıca, sinir sistemine daha doğal bir şekilde entegre olabilen implantlar sayesinde felç veya duyusal kayıpların tedavisinde daha etkili çözümlerin geliştirilmesi öngörülüyor.

Sıradaki Haber
ABD Kongresi çocuklara yapay zeka sohbet robotlarını yasaklamaya hazırlanıyor
SON HABERLER
08:29
Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 5 gözaltı
08:10
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Mayıs'ı işçilerle karşıladı
07:53
Gökbilimciler Samanyolu Galaksisi'nin sınırlarını keşfetti
07:51
Afrika Kıtası bölünüyor: Yeni bir okyanus tahmin edilenden daha erken oluşacak
07:51
AB, Meta hakkında çocuk güvenliği ihlalleri nedeniyle ceza hazırlığında
07:41
Tartıştığı sürücüye kendisini savcı olarak tanıtan şüpheliye soruşturma
