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Türkiye
AA 09.11.2024 12:02

Türk Yıldızları "Ata'ya saygı" uçuşu yapacak

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, yarın Antalya'da "Ata'ya saygı" uçuşu gerçekleştirecek.

Türk Yıldızları "Ata'ya saygı" uçuşu yapacak

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türk Yıldızları'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılında Antalya'da gösteri uçuşu düzenleyeceği belirtildi.

Türk Hava Kuvvetlerinin gururu, uluslararası alanda tanınan akrobasi timi Türk Yıldızları'nın "Ata'ya saygı" uçuşu ile gökyüzünde görkemli anma gerçekleştireceği kaydedilen açıklamada, gösterinin yarın saat 14.00'te Konyaaltı sahilinde yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, etkinliğin Kültür ve Turizm Bakanlığınca Antalya'da gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlendiği ifade edildi.

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