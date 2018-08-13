Türk Telekom’dan #ABDyeReklamVerme kampanyasına destek

ABD’nin Türkiye’ye açtığı ekonomik savaşa tepkiler büyüyor. Bu kapsamda Türk Telekom, sosyal medyada başlatılan #ABDyeReklamVerme kampanyasına destek verdi.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş, Türk Telekom ailesi olarak biz de #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Ateş, konu ile alakalı gerekli talimatların ajanslara verildiğini söyledi.

Türk Telekom ailesi olarak biz de #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir. — HAMDİ ATEŞ (@hamdiates) 13 Ağustos 2018

Kaynak: TRT Haber