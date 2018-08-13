  • 13 AĞUSTOS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 7.004
    EURO 7.986
  • BIST 92684.55
    ALTIN 268.883
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türk Telekom’dan #ABDyeReklamVerme kampanyasına destek

Türk Telekom’dan #ABDyeReklamVerme kampanyasına destek

Türk Telekom, sosyal medya üzerinden başlatılan #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oluyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türk Telekomdan #ABDyeReklamVerme kampanyasına destek

ABD’nin Türkiye’ye açtığı ekonomik savaşa tepkiler büyüyor. Bu kapsamda Türk Telekom, sosyal medyada başlatılan #ABDyeReklamVerme kampanyasına destek verdi.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş, Türk Telekom ailesi olarak biz de #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Ateş, konu ile alakalı gerekli talimatların ajanslara verildiğini söyledi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER