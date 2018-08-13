  • 14 AĞUSTOS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.877
    EURO 7.876
  • BIST 92684.55
    ALTIN 263.815
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TSK'dan sınır ötesine hava harekatı

TSK'dan sınır ötesine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütüne ait hedefler imha edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
TSKdan sınır ötesine hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter'daki paylaşımında, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

 


 

Harekatta, bölücü terör örgütünce sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Irak
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER