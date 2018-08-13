  • 13 AĞUSTOS 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 7.004
    EURO 7.986
  • BIST 92684.55
    ALTIN 268.883
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başkentte pompalı tüfekle saldırı: 17 kişi yaralandı

Başkentte pompalı tüfekle saldırı: 17 kişi yaralandı

Ankara Altındağ'da, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen şüphelinin etrafa rastgele ateş açması sonucu biri ağır 17 kişi yaralandı

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başkentte pompalı tüfekle saldırı: 17 kişi yaralandı

Başkentte madde bağımlısı olduğu iddia edilen şüphelinin pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açması sonucu 17 kişi yaralandı.

Altındağ ilçesine bağlı Anafartalar Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, yanında taşıdığı pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Bu sırada kaldırımda yürüyen biri ağır 17 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırılan ve tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından kaçan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA, İHA

Etiketler: Başkent, ankara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER