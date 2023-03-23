6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin yemek ihtiyacını karşılayan Türk Kızılay, ramazanda da vatandaşlar için çalışma yürütüyor.

Kahramanmaraş'taki merkez sahra mutfağında iftarlık ve sahurlukların hazırlanmasına erken saatlerde başlanıyor.

Mutfakta çalışan 40 aşçının pişirdiği iftar yemekleri ile gönüllülerin hazırladığı kahvaltılık malzemelerin bulunduğu sahur paketleri, Kızılay görevlilerince çadır ve konteyner kentler ile il genelindeki 95 noktada dağıtılıyor.

Türk Kızılay Kahramanmaraş Beslenme Ekip Sorumlusu Ahmet Karahançer, depremin ardından hemen kentte vatandaşlara sıcak yemek desteğinde bulunduklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezde günde 3 öğün toplam 90 bin porsiyon yemek hazırladıklarını belirten Karahançer, "Bunun haricinde sivil toplum kuruluşları ve aşevlerine de destek veriyoruz. Kızılay olarak şöyle söyleyebilirim, Kahramanmaraş'ta yemek konusunda 400 bin kişiye dokunuyoruz. Bunun haricinde yine Pazarcık, Afşin, Göksun ve Elbistan'da da yemek yapma alanlarımız var." dedi.

Ramazan nedeniyle sahra mutfaklarında yoğun çalışmanın olduğunu aktaran Karahançer, ilk sahurlukların vatandaşlara dağıtıldığını kaydetti.

Karahançer, "Kahramanmaraş ve ilçelerinde toplam 82 bin kişilik sahurluk ve iftarlığı ayrı ayrı çıkarmaya devam ediyoruz. Ramazan bitene kadar çalışmamız devam edecek. Ramazan, Müslümanlar için çok önemli. Vatandaşlarımız deprem nedeniyle mağdur oldu. Onların daha da fazla mağdur olmaması için Kızılay olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Karahançer, Türk Kızılayın tüm yardımları hayırseverlerin desteğiyle yaptığını dile getirerek, tüm bağışçılara teşekkür etti.