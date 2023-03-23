Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Katar'dan gönderilen konteynerler kuruluyor
Adıyaman'da geçici barınma merkezlerinin kurulumu devam ediyor. Yeni Otogar yakınlarındaki 2. konteyner alanına gelen bin konteynerden 600'ünün kurulumu tamamlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, Katar Hükümeti tarafından depremzedeler için gönderilen konteynerler, kentteki kurulum ekiplerine teslim edildi.
Yeni Otogar yakınlarındaki 2. konteyner alanına gelen bin konteynerden 600'ünün kurulumu tamamlandı.
Depremzedelerin, kurulumu tamamlanan konteynerlere kısa sürede yerleştirileceği belirtildi.
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