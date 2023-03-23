Ramazan ayında, depremzedeler ve sahada çalışanlar için, Türk Kızılay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve belediyeler tarafından "Adıyaman'da ramazanda birlik, sarsılmaz kardeşlik" temasıyla farklı noktalarda "ramazan sofraları" kuruldu. Belirlenen merkezlerde, profesyonel aşçılar tarafından hazırlanan sıcak yemekler, iftar ve sahur sofralarında ikram edilmeye başlandı.

İftar sofralarının olduğu alanlarda, ramazan etkinlikleri düzenlenecek, ilahi dinletileri sunulacak ve dualar edilecek.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, ramazanın birlik, beraberlik ve maneviyat ayı olduğunu söyledi.

Ramazan ayında bütün Müslümanların sofralarını paylaştığını belirten Demircan, "İslam dünyasının paylaşma kültürüne, deprem bölgesinde yakından şahit olduk. Milletimiz çok büyük bir millet, devletimiz de çok büyük bir devlet. 81 ilden vatandaşlarımız, buraya yardımlarıyla merhametleriyle sevgileriyle ve kardeşlikleriyle geldi. Bizim kültürümüzün temel taşı paylaşmaktır." dedi.

"Bereketli ve kardeşlik kültürünün ön planda olduğu bir ramazan ayı geçireceğiz"

Ahmet Misbah Demircan, ramazanın bu anlamıyla yeniden paylaşma duygusunu ön plana çıkaracak bir ay olduğunu dile getirdi.

Adıyaman'da 70 noktada iftar sofraları açılacağını kaydeden Demircan, "İftar sofralarının 40'ını sivil toplum kuruluşları, 30'unu ise belediyelerimiz koordine ediyor. Elbette başında hükümet olarak bizim organizasyonumuz var. AFAD, Kızılay ve bütün kamu kurumlarımız bu koordinasyonun içerisinde. Eksik ne varsa onu tamamlamaya çalışıyoruz. Ama burada mesele, Adıyamanlı kardeşlerimizle kucaklaşmak ve onlara bu rahmet ayında yeniden kardeşliğimizi hissettirmek." diye konuştu.

Demircan, ramazan programlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Programlarda elbette iftar ikramları olacak ama daha önemlisi dualar olacak, ilahiler olacak, Kur'an-ı Kerim okunacak. Bu manevi iklimde, insanlar inşallah bir manevi tedavi yaşayacak. İnşallah bereketli ve kardeşlik kültürünün ön planda olduğu bir ramazan geçireceğiz. Günlük ortalama 100 bin kişiyle iftar ve sahur sofralarında buluşacağız. Bütün Adıyamanlı vatandaşlarımızı kardeşlik sofralarına bekliyoruz."