Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi Başkanı Kemal Şahin ve beraberindeki gönüllüler, çevre temizliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Eldiven takarak yanlarına çöp poşetleri alan gönüllüler, bölgeyi çöplerden temizledi.

Saraya ziyarete gelen vatandaşlar da duyarlı davranışlarından dolayı gönüllülere teşekkür etti.

Şube Başkanı Şahin, ilçede vatandaşlara çeşitli yardımların yanı sıra zaman zaman çevre temizliği yaptıklarını söyledi.

"Çöpler, iklim dengesini bozuyor ve insan sağlığını tehlikeye atıyor"

Vatandaşların tarihi mekanlara gerçekleştirdikleri ziyaretlerde çevre temizliğine daha fazla hassasiyet göstermesi gerektiğini belirten Şahin şöyle konuştu:

"Toplum olarak yaşadığımız yerleri temizlemek hem insani hem de vatandaşlık görevimizdir. Çevreye atılan çöplerin, doğanın yanı sıra insanlar ve canlıların yaşadığı alanları kirlettiğinin ve tehlikeye attığının farkına varmamız gerekiyor. Çevreye atılan çöpler iklim dengesini bozuyor ve insan sağlığını tehlikeye atıyor."