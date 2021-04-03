Gölcük ilçesi Halıdere sahil kesiminde deniz yüzeyinde oluşan beyaz tabakayla ilgili inceleme yapıldı.

Durumun araştırılması için TÜBİTAK-MAM ile çalışma başlatıldı. Analizler sonucu durumun deniz salyasından kaynaklandığı anlaşıldı.

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Canlı türlerinin zamansız ve aşırı çoğalmaları etkiliyor

Deniz salyası (müsilaj) olayında, belirli tek hücreli bitkisel mikroskobik canlı türlerinin zamansız ve aşırı çoğalmalarının ardından hücre içi sıvıları ortamda birikiyor.

Biriken bu organik madde, fiziksel ve kimyasal etkenlerle bir araya gelerek yapışkan kütleyi oluşturuyor.