Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 12:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ailesiyle piknik yaparken kaybolan çocuktan acı haber
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle piknik yaparken kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu.
10 yaşındaki Rafettin Uğur Çimen, ailesiyle birlikte Köprüçay Irmağı bölgesinde pikniğe gitti. Fatmana ve Osman Ali Çimen, bir süre sonra oğullarını yanlarında göremedi.
Bölgede çocuklarını aramaya başlayan çift yakınlardaki Köprüçay Irmağı'na düşmüş olabileceğinden şüphelenerek kurtarma ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Nehir kenarında kaybolan 10 yaşındaki Uğur için ekipler arama çalışması başlattı.
Ekipler, Down sendromlu çocuğun cansız bedenine suya düştüğü noktanın yaklaşık 10 kilometre aşağısında ulaştı.
Son Haberler
- 13:25
- 13:20
- 12:55
- 12:42
- 12:53
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da caminin çatısı yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz