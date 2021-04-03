Tekirdağ’da bulunan Kumbağ Camii'nin çatısında yangın çıktı.

Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Orman İşletme Şefliğine bağlı itfaiye arazözleri, cami çatısındaki yangına müdahale etti.

[Fotoğraf: İHA]

Soruşturma başlatıldı

İtfaiye erlerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Caminin çatısının bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.