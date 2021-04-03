Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 12:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da caminin çatısı yandı
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'da bir caminin çatısı alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Tekirdağ’da bulunan Kumbağ Camii'nin çatısında yangın çıktı.
Henüz neden çıktığı bilinmeyen yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Orman İşletme Şefliğine bağlı itfaiye arazözleri, cami çatısındaki yangına müdahale etti.
[Fotoğraf: İHA]
Soruşturma başlatıldı
İtfaiye erlerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Caminin çatısının bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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