Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 4 şüphelinin PKK/KCK/YPG'ye bağlı faaliyet yürüttüğünü, 3 zanlının da sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi.
Kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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