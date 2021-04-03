Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de botları arızalanan 54 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında botları arızalanarak sürüklenen 54 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ahmetçe açıklarında bir botun sürüklendiğini tespit etti.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, bindikleri botun motoru arızalanan ve bir süre sürüklenen 54 sığınmacıyı kurtardı.
Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Suriyeli Sığınmacı Sahil Güvenlik
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