Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: Depophotos]
Marmara Bölgesi'nde bugün yağışlı havanın hakim olması öngörülüyor. Yağışlar, sağanak ve gök görültülü sağanak şeklinde olacak.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı bölgede, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor.
Etiketler: Sağanak Meteoroloji
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