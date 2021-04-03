Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, özellikleriyle dünyanın en yeşil binası yarışmasında fark yarattı.

İngiltere merkezli ''Bina Araştırma ve Derecelendirme Kuruluşu'' dünyanın en yeşil binasını oyladı. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası da 2 yıl önce kendi binasıyla başvuru yaptı.

"Bu seviyede belge alan Türkiye'deki ilk kamu binası"

Bina; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İspanya ve Romanya ile en iyi ilk 5 finalist olmaya hak kazandı. Oylamada ise birinci seçildi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, "Bazı istekler vardı bunları da 2 senelik süreçte tamamladık ve bu BREEAM'in en üst düzeyi, olağanüstü, sıra dışı Türkiye'deki ilk kamu binası olduk bu seviyede belge alan" dedi.

Güneş enerjisiyle elektrik üretiyor

Bina, güneş enerjisiyle 550 kilovatsaat elektrik üretiyor. Isınmada ise jeotermal enerji kullanılıyor. Çardaklardaki güneş enerji panelleriyle bireysel elektrik kullanımına da imkan sağlıyor

Yağmur suyu bahçe sulamasında kullanılıyor

Binada toplanan yağmur suyu, bahçe sulamasında kullanılıyor. Elektrikli otomobil, motosiklet ve bisiklet için şarj üniteleri de bulunuyor. Bina engelliler için işaretleme, yürüyüş yolları ile engelsiz oda ve sıfır atık gibi özellikleriyle de öne çıkıyor.