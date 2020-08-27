Haber Giriş: Kaynak: AA
Türk karasularına geri itilen 41 sığınmacı kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 41 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında 3 can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: aydın sığınmacı Kuşadası Sahil güvenlikSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 22:38
Son Haberler
- 23:52
- 23:48
- 23:36
- 23:32
- 23:26
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz