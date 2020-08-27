Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Yayla Mahallesi'ndeki bir apartman için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, karantina kararının gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu da bildirildi.
Etiketler: kırklareli apartman karantinaSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 20:36
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