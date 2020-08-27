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Tokat'ta bir köy karantinaya alındı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi.
Bu kapsamda, Çakraz köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Etiketler: Tokat karantina uygulaması reşadiye çakraz köyüSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 18:43
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