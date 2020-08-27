Haber Giriş: Kaynak: AA
Eltisini bıçaklayan kadına elektronik kelepçe takılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Samsun'da çocukların gürültüsü yüzünden çıkan kavgada eltisini bıçakla yaralayan kadın, elektronik kelepçe takılıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merkez İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda 38 yaşındaki N.A. ile alt katta oturan eltisi 35 yaşındaki Ş.A. arasında çocukların gürültü yapmasından dolayı tartışma çıkmıştı.
Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.A. evden aldığı bıçakla N.A.'yı yaralamıştı. Ş.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adli kontrol şartıyla serbest
Adliyeye sevk edilen Ş.A., çıkarıldığı hakimlikçe ikametinde elektronik kelepçe takılmak suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
N.A.'nın ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
Etiketler: elti kavgası elektronik kelepçeSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 18:17
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