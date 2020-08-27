İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, bir şebekenin ürettiği yüklü miktarda sahte parfümü piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Bahçelievler ve Bağcılar'da 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, 8 bin 218 şişe sahte parfüm ile etiket, şişe, kapak ve kutu gibi 30 bin 12 aksesuar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.