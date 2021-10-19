Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca, Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bottaki 27 yabancı uyruklu kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir Yunanistan
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