Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 16:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Malatya'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Malatya'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.
Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir minibüsün 11 kişiyi indirdikten sonra hızla uzaklaştığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Terminale giden ekipler, minibüsten inen 11 kişiyi yakaladı. Yapılan kontrollerde, bu kişilerin Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler olduğu, düzenlenen sahte belgelerle yurda girdikleri tespit edildi.
Emniyete götürülüp acil ihtiyaçları karşılanan kaçaklar, ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Kaçakların, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.
Minibüs şoförünü yakalama çalışmaları ise sürüyor.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Malatya
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