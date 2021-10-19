Kocaeli'de aracıyla uygulama noktasında durduruldu. Belgeleri istendiği sırada aniden gaza basarak kaçtı.

Onu durdurmaya çalışan polis memuru Bedir Yıldız'ı sürükleyip yaralanmasına yol açtı.

Olaydan 5 gün sonra saklandığı yerde yakalanan eski CHP Kocaeli Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bülent Sadıkoğlu'nun Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Sadıkoğlu, tutuklandı.

"Aracımın bağlanmasından korktum, o yüzden kaçtım"

Zanlının ifadesi de ortaya çıktı. Kendini şeker hastalığıyla savundu.

Aracının hacizli olduğunun tespiti üzerine, hasta olduğu için paniklediğini söyledi.

"Aracımın bağlanmasından korktum, o yüzden kaçtım. Böyle olsun istemezdim." dedi.

Geçen hafta perşembe günü İzmit'te yaşanan olayda yaralanan 25 yaşındaki polis memuru Bedir Yıldız ise Kocaeli Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.