Kocaeli'de polisi sürükleyip yaralayan Bülent Sadıkoğlu tutuklandı
Kocaeli’de trafik kontrol noktasından kaçarken bir polisi sürükleyip yaralayan eski CHP gençlik kolları yöneticisi Bülent Sadıkoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sadıkoğlu ifadesinde, şeker hastası olduğu için panikleyip kaçtığını ileri sürdü.
Kocaeli'de aracıyla uygulama noktasında durduruldu. Belgeleri istendiği sırada aniden gaza basarak kaçtı.
Onu durdurmaya çalışan polis memuru Bedir Yıldız'ı sürükleyip yaralanmasına yol açtı.
Olaydan 5 gün sonra saklandığı yerde yakalanan eski CHP Kocaeli Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Bülent Sadıkoğlu'nun Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Sadıkoğlu, tutuklandı.
"Aracımın bağlanmasından korktum, o yüzden kaçtım"
Zanlının ifadesi de ortaya çıktı. Kendini şeker hastalığıyla savundu.
Aracının hacizli olduğunun tespiti üzerine, hasta olduğu için paniklediğini söyledi.
"Aracımın bağlanmasından korktum, o yüzden kaçtım. Böyle olsun istemezdim." dedi.
Geçen hafta perşembe günü İzmit'te yaşanan olayda yaralanan 25 yaşındaki polis memuru Bedir Yıldız ise Kocaeli Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.